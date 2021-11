TVP Info W SZOKU po nowej reklamie z udziałem Barbary Kurdej-Szatan: "Nagrodzono ją. Występuje PODWÓJNIE"

Rzeczona sieć stanowczo odcięła się od stanowiska zajmowanego przez celebrytkę, jednak najwyraźniej nie podjęto decyzji o zerwaniu z nią współpracy. Do mediów właśnie trafił nowy klip promujący usługi telefonii z udziałem Kurdej-Szatan . Mało tego, aktorkę widzimy tam w podwójnej roli. Rozweselona blondynka została bowiem "sklonowana" na potrzeby reklamy.

Zobacz także: Była na granicy polsko-białoruskiej. Apel uchodźcy z Iraku do swoich rodaków

Taki obrót spraw nie przypadł do gustu redaktorom TVP Info. Dziwiąc się najwyraźniej, jakim cudem do Basi nie przylgnęła jeszcze łatka "persona non grata" polskiego show biznesu, opublikowali oni poświęcony jej tekst. Sam jego tytuł zdradza ich sentyment względem skandalistki.