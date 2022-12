Wystrojeni książę Harry i Meghan Markle przylatują PRYWATNYM odrzutowcem do Nowego Jorku na trzy dni przed premierą dokumentu (ZDJĘCIA)

Książę Harry i Meghan Markle jakiś czas temu porzucili "królewskie życie" i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Para najwyraźniej zatęskniła jednak za blaskiem fleszy, bo niebawem na Netflixie ukaże się ich głośny dokument. Mimo że Sussexowie deklarowali, że opuszczają Wielką Brytanię, by w spokoju wychowywać dzieci za oceanem, to trzeba przyznać, że ucieczka od mediów nie do końca im wyszła. Niedługo po przeprowadzce udzielili głośnego wywiadu Oprah Winfrey, później Meghan pojawiła się w kilku talk show, a teraz fani rodziny królewskiej z niecierpliwością wyczekują premiery ich dokumentu, który po raz kolejny może sporo namieszać wśród royalsów.