Wystrojona Vanessa Hudgens wdzięczy się na premierze filmu tuż po rozstaniu z Austinem Butlerem (ZDJĘCIA)

Vanessa Hudgens sławę zdobyła w 2006 roku dzięki roli w High School Musical, w którym wystąpiła u boku Zaca Efrona . W przeciwieństwie do ekranowego partnera, aktorce nie udało się przebić do pierwszej ligi, w związku z czym musi się zadowolić statusem celebrytki i naczelnej lwicy salonowej. Mimo niewielu sukcesów w sferze zawodowej, Vanessa wciąż cieszy się sporą popularnością (jej profil na Instagramie śledzi aż 37 milionów osób ), a w utrzymaniu zainteresowania fanów przez 8 ostatnich lat pomagał jej związek z Austinem Butlerem , którego możecie kojarzyć z filmu Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood. Do czasu...

Wygląda na to, że Hudgens nie zamierza tracić ani chwili dłużej na bycie singielką. We wtorek filmowa Gabriella wybrała się na oficjalną premierę obrazu Bad Boys for Life w wyjątkowo spektakularnej stylizacji, która zapewniła jej całkowitą uwagę zarówno gości imprezy, jak i obecnych na niej fotografów. Na tę specjalną okazję aktorka zdecydowała się na białą kreację Georges Shobeika, przywodzącą na myśl Złotą Erę Hollywood, do której dobrała diamentową biżuterię i czarne szpilki z odsłoniętym palcem. Vanessa nie sprawiała wrażenia specjalnie przybitej rozstaniem z Butlerem, wdzięcząc się do obiektywów aparatów i posyłając w ich stronę buziaki.