Wystrojona w czarny kostium i kozaki Anna Lewandowska szykuje się do podboju stolicy (FOTO)

Gruba Ewka 9 min. temu

A ja nie mam nic do Pani Ani, fajna z niej babka, kasę ma to niech używa, każdy z nas by tak postępował, a pismaki i tak będą pisać o Pani Ani bo jest na topie, a zazdrośnicy będą hejtować i w kółko to samo. Pani Aniu życzę zdrówka, jest Pani piękną kobietą, ma Pani cudowne dzieci, kochającego męża super z Was rodzinka.