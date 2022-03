Anna Lewandowska przypomina o meczu reprezentacji Polski, pozując w kurtce za 11 tysięcy złotych (FOTO)

Korkoland 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Polski rząd zakazał importu rosysjkiego węgla, który w Polsce kupuje się dla odbiorców detalicznych - czyli zwykłych ludzi (nasz polski węgiel używany jest w elektrowniach, rosyjski w domach). I zrobili to wbrew stanowisku UE, co spotka się z procesem i zapewne karą. Te osoby, które palą węglem to chyba zamarzną na zimę. Szkoda słów na to co się dzieje, dodatkowo rzecznik MSZ powiedzial ze Polska jest sługą Ukrainy. Niżej to już nie dało się upaść.