Stylizacja Anny Lewandowskiej od Louis Vuitton z paryskiego Fashion Weeku kosztowała FORTUNĘ! Opłaciła się? (ZDJĘCIA)

Po wyborach Lewej śmiało stwierdzić można, że żona polskiego strzelca ma oko do najdroższych przyjemności, jakie oferuje zamożnym świat wielkiej mody. Każdy element jej stroju pochodził z kolekcji Louis Vuitton na sezon wiosna/lato 2022. I tak, kolejno: żebrowany biały top to koszt rzędu 5000 złotych, dżinsy z naszywką z monogramem marki to wydatek rzędu 5900 złotych, szpilki Mansion kosztują 6600 złotych. Jeszcze ciekawiej prezentuje się natomiast marynarka w modelu "Spencer", za którą modowi maniacy są gotowi zapłacić nawet 22 700 złotych (!).