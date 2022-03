Anna Lewandowska w markowej miniówce zadaje szyku na uroczystej kolacji Louis Vuitton (FOTO)

anka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zastanawia mnie jak to się dzieje ze taka Anna jest zapraszana na FW i na kolacje domów mody. O ile udziela się nazwijmy to w świecie sportowym, a jej mąż kopie piłkę i mają kupę kasy to co oni mają wspólnego ze światem mody? Rozumiem modelki, projektanci, celebrytki pokroju Kim K i rodzina, nawet już bardziej Sarę Borcuc zrozumiem bo jest bezpośrednio związana z modą. Czy poza tym, że Lewą stać na te ciuszki to jest jakiś związek o którym nie wiem?