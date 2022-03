Anna Lewandowska z symbolem flagi Ukrainy pozuje podczas pokazu Louis Vuitton w Paryżu (ZDJĘCIA)

Kiedy znów pojawiła się na Instagramie, od razu zaangażowała się w pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom. Na profilu Lewej pojawiły się ważne informacje, linki do stron organizacji pomagających uchodźcom. Team Lewandowskiej włączył się też osobiście w sprowadzenie do Polski dzieci z sierocińców. Celebrytka postanowiła również udostępnić uchodźcom mieszkanie, w którym żyła jej babcia.

W międzyczasie Lewandowska starała się realizować zawodowe wyzwania. Pojawiła się między innymi na pokazie Off-White. Towarzyszył jej Robert - oboje pozowali do zdjęć z żółto-niebieskimi wstążkami symbolizującymi flagę Ukrainy.

W poniedziałek Lewandowska napisała, że jest w Paryżu i szykuje się do pracy.

Jestem w Paryżu. Mam tu sesję, kampanię, zobowiązania zawodowe, które były przygotowane długo wcześniej... Ciężko tak po prostu postować...Wiem jednak, że trzeba wracać do swoich obowiązków - napisała na InstaStories.

Kilka godzin później Anna Lewandowska pojawiła na pokazie Louis Vuitton. Pozowała do zdjęć w granatowym żakiecie i prostych dżinsach, do których dobrała czarne czółenka. Uzupełnieniem stylizacji był biały T shirt i pasiasty, luźno przerzucony krawat. Lewa zadbała też o detale - naszyjnik i duże, złote kolczyki. O stylizację Lewandowskiej zadbali styliści Louis Vuitton, pozwalając żonie Lewego, by sama wybrała zestaw ubrań i dodatków marki.