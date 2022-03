Anna Lewandowska pochwaliła się EKSTRAWAGANCKĄ fryzurą (FOTO)

Just 3 godz. temu zgłoś do moderacji 517 114 Odpowiedz

Nie jestem wielką fanką Lewandowskiej, ale obserwuję ją na insta. Denerwuje mnie ta nagonka na nią, w związku z tym co dzieje się na Ukrainie. Hej pudel. Dlaczego nie pokażesz jej story, w którym razem z SOS wioski dziecięce ściągała dzieci z Ukrainy. Jak się w to angażowała milion razy bardziej niż influ, które tylko udostępniały linki do zbiórek. Jak oglądałam jej story, to pomyślałam WOW Anka szacun, a wchodzę na pudelka a tu wieczny hejt.