Anna Lewandowska ROZPŁYWA się nad córkami kibicującymi Robertowi na stadionie w Monachium (ZDJĘCIA)

Inna ja 13 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Mi po śmierci babci nie chciałoby się lansować a na pewno już nie na Instagramie. Po śmierci babci wylałam może łez i nie pojechałam na imprezę firmową. Druga babcia jak umarła to było lato a więc było mi łatwiej i poszłam do lasu żeby odreagować . Nie mogłabym jechać na pokaz mody gdzie gra muzyka i ludzie są szczęśliwi. To nie etyczne. Niby nic, bo to nie moja sprawa ale jakoś denerwuje mnie jej zachowanie