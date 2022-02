Anna Lewandowska delektuje się z Klarą croissantami od... Ralpha Laurena. Wyższy poziom luksusu?

Lewandowskiej z pewnością nie można odmówić elegancji oraz konsekwencji w poznawaniu nowych odsłon luksusu. Niedawno na własne oczy przekonała się o tym starsza pociecha gwiazdy, Klara, którą mama zabrała na śniadanie w mieście. Nie była to jednak zwyczajna knajpka serwująca kanapki z serem i prostą kawę - radar Ann zaprowadził ją do miejsca pod szyldem Ralph's Coffee, której właścicielem jest sam... Ralph Lauren. Monachijska kawiarnia, w której Ania zrobiła Klarze zdjęcia, to pierwszy w Europie lokal prowadzony pod szyldem giganta modowego.