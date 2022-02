Anna Lewandowska stąpa leśnych duktów szlakiem w butach wartych MAŁĄ FORTUNĘ! Wzięlibyście takie do lasu?

Reder 34 min. temu zgłoś do moderacji 131 5 Odpowiedz

Ojeeeejjjj.... Ma pieniądze, kupiła czy tam nawet dostała- nieważne. Ma to w nich chodzi gdzie chce. Co to za wytykanie, gdzie co zakłada. No powiem szczerze, że nigdy zakładając cokolwiek na siebie, nie kierowałam się ceną jaką zapłaciłam... Chce albo potrzebuje to zakładam i tyle.