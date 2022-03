Odsłaniamy KULISY treningów Anny Lewandowskiej! Ania zasuwa z wózkiem, a 5 metrów za nią ASYSTENTKA Z TELEFONEM (ZDJĘCIA)

Alicja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ania wyglada bardzo swiezo i promiennie 👍Bardzo dobrze, ze korzysta z zabiegow tez to robie i nie uwazam, aby dbanie o swoja skore i wyglad bylo czyms negatywnym, wrecz przeciwnie 👏❗️ Niektore Polki sa zakompleksione i zazdrosne o wszystko nawet o wyglad Ani 🙈dlatego wylewaja swoj jad nienawisci oraz hejt… Zabiegi medycyny estetycznej sa czyms normalnym, a jak Was nie stac to prosze wziac kredyt i zainwestowac to od razu przejdzie Wam obrazanie innych i samopoczucie sie poprawi 👍Polecam, a nad negatywnymi, niekoniecznie emocjami prosze popracowac ❗️