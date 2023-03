Wystrojona w Diora Julia Dybowska prezentuje ponętne pozy na Malediwach (ZDJĘCIA)

Julia kreuje się nie tylko na stałą bywalczynię ekskluzywnych butików, ale też miłośniczkę podróży. Szczególną słabość ma do egzotycznych destynacji, w których do woli może wystawiać do słońca swoją wyrzeźbioną sylwetkę.

Julia Dybowska na Malediwach

Dybowska, znana z zamiłowania do luksusowych marek, nawet przy basenie paraduje ubrana od stóp do głów w Diora. A to zapozuje we wzorzystym komplecie, innym razem wskoczy w zestaw składający się z białych bokserek i topu-opaski eksponującego biust. Obserwujący Julię fani ocenili, że jej sylwetka prezentuje się imponująco, mimo że jakiś czas temu nie brakowało głosów, że Dybowska jest po prostu niezdrowo wychudzona.