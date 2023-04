WYSTROJONA w dodatki od Diora Kinga Rusin nadaje z Francji. Nawiązała do świąt (FOTO)

Kinga Rusin kilka lat temu opuściła Polskę i postanowiła zwiedzać świat u boku ukochanego. Była prowadząca " Dzień dobry TVN " korzysta z uroków życia, choć nie zapomina również o rodzimym show biznesie, bo nierzadko jej wpisy powodują spore zamieszanie w mediach. Kinga na bieżąco śledzi bowiem sytuację w kraju i chętnie zabiera głos w palących społecznie i politycznie sprawach. Niedawno sama została wywołana do tablicy przez Tomasza Lisa, który w rozmowie z Żurnalistą postanowił wspomnieć o małżeństwie z Kingą.

Tomasz Lis opowiadał w wywiadzie o Kindze Rusin

Kinga Rusin chwali się fotkami z Nicei

Teraz podróżniczka podzieliła się nowymi fotkami z podróży. Pod koniec marca celebrytka wraz z ukochanym Markiem Kujawą pozdrawiała z Rzymu, a teraz na jej profilu pojawiły się ujęcia z Nicei. Na zamieszczonych zdjęciach widać wystylizowaną w luksusowe dodatki Rusin i eleganckiego Kujawę. Kinga paradowała po mieście w beżowej koszulce, białych spodniach i jasnym płaszczu, a stylówkę uzupełniła apaszką i białymi okularami od Diora. Za dodatki musiała trochę zapłacić, bo szaliczek od Diora to koszt około 3,5 tysiąca złotych, a okulary to również wydatek kilku tysięcy złotych - ich ceny wahają się od 1700 złotych do nawet 2,5 tysiąca złotych. Przy okazji podzieliła się poświąteczną refleksją.