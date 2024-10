Gwiazdy na pokazie Dawida Wolińskiego

Pokazy organizowane przez rodzimych kreatorów mody cieszą się niesłabnącą sympatią gwiazd. Tym razem znane i lubiane twarze stawiły się na prezentacji nowej kolekcji, którą w poniedziałek zaprezentował Dawid Woliński . Projektant zaprosił wszystkich do Pałacu Sobańskich w Warszawie. Frekwencja dopisała.

Dla zaproszonych gwiazd to nie tylko doskonała okazja, aby ogrzać się w blasku fleszy, ale również pochwalić się wysublimowanym poczuciem stylu. Wygląda na to, że z tej możliwości postanowiła skorzystać m.in. Monika Olejnik. Naczelna modnisia TVN zestawiła brązową sukienkę w prążek do kostek z długim płaszczem w kolorze karmelu. Stylizację uzupełniały masywne buty, ogromne okulary przeciwsłoneczne oraz kolorowa apaszka na głowie. Światowo?