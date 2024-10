Dawid Woliński oschle o stylu Agaty Dudy: "Idzie w dyplomatyczną, polską stronę". Rutkowskiego ocenił NAJGORZEJ UBRANYM POLAKIEM

Minął tydzień, a na kanapie u Kuby Wojewódzkiego znów pojawili się znani goście. Tym razem jednym z nich był Dawid Woliński, projektant i juror "Top Model". Po serii tradycyjnych pytań o wszystko, co związane z windami i wejściu "wodzianki", którą był Marcin Tyszka, prowadzący zwrócił się do Dawida z prośbą o ocenę stylu kilku znanych osób.

Dawid Woliński obojętnie o stylu Agaty Dudy

Na pierwszy ogień poszło pytanie o Agatę Dudę. Choć ta raczej nie należy do najbardziej wygadanych pierwszych dam w historii naszego kraju, to niektórzy wyraźnie cenią jej styl. Sam Woliński odniósł się do sprawy bez większych emocji, ale chyba sam na początku nie wiedział, jak ten temat ugryźć.

Wyobraź sobie, że odbierasz telefon. Słyszysz przyjemny, chociaż lekko matowy damski głos i mówi: "Dawid, tak? Tu Agata Duda. Ubierz mnie". Co byś zrobił? Przyjąłbyś, czy powiedział: "Słabo panią słyszę, halo, halo" - zagaił Wojewódzki.

Miałem tę wersję właśnie powiedzieć, ale... - zaczął ostrożnie Dawid. Co ja bym powiedział, no to jest właśnie, wiesz, trudne...

No właśnie, co by można powiedzieć? Lepiej już nie będzie... - ciągnął temat prowadzący.

...gorzej też nie - dokończył za niego Woliński.

W toku rozmowy padło, że Dawid nie odłożyłby słuchawki, ale na to, co mógłby odpowiedzieć, musimy mu chyba dać więcej czasu do namysłu. Skończyło się na krótkim porównaniu do Melanii Trump i określeniu stylu pierwszej damy jako "polskiego, dyplomatycznego".

Pani Agacie czego brakuje? Fantazji, odwagi czy stylu? - pytał prowadzący.

Ja myślę, że pani Agacie nie brakuje niczego - mówił Woliński. A jeśli chodzi o modę, to chyba postanowiła iść w taką bardzo dyplomatyczną, polską stronę. Trudno to nazwać inaczej.

Woliński zapytany o najgorzej ubranego Polaka. Oberwał Rutkowski

Ciekawiej zrobiło się natomiast przy pytaniu o najgorzej ubranego Polaka. Tu już padło konkretne nazwisko.

Najgorzej ubranym Polakiem... No jakby można tu zawsze ogólnie powiedzieć politycy, bo jest tam bardzo słabo. Ja uważam, że przykładem bardzo źle ubranej osoby, jeżeli chodzi o zawód i to, z czym się powinien kojarzyć, jest dla mnie Rutkowski - odpowiedział Dawid.

On wygląda jak taki islamski dyktator, któremu ktoś dał kartę rabatową do [tu pada nazwa pewnej sieci sklepów]. I on powiedział - poproszę wszystko - śmiał się Wojewódzki.

I też się tam strzyże - dorzucił Woliński.

Ale wiesz co, bo on chyba obejrzał film o Jacksonie od tyłu, bo on jest coraz ciemniejszy - podsumował Kuba. Ale nie, to jest petarda. Moim zdaniem Włochy powinny zbombardować jego szafę.

Myślicie, że "Rutek" poczuje się urażony?

