Wystrojone gwiazdy na gali kampanii "Badaj się regularnie": Cichopek i Kurzajewski, Klaudia Halejcio, Julia Kamińska (ZDJĘCIA)

Wśród celebryckich duetów, które w sobotni wieczór zjawiły się na warszawskiej gali, znaleźli się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zakochani prezenterzy Telewizji Polskiej dzień wcześniej bawili się co prawda na urodzinach Mai Włoszczowskiej, po imprezie znaleźli jednak czas, by pokazać się razem na salonach. Prowadzący "PnŚ" na ściance pozowali zarówno razem, jak i osobno, w każdym wydaniu prezentując przy tym śnieżnobiałe uśmiechy. Kurzajewski na tę okazję założył elegancki garnitur, jego ukochana postawiła zaś na cekinową marynarkę i spodnie do kompletu.

Na sobotniej gali można było też spotkać m.in. Klaudię Halejcio, która tym razem do zdjęć pozowała w czarnej mini z piórami w okolicach dekoltu i rozcięciem u dołu. Do kusej kreacji celebrytka dobrała rajstopy we wzór, długie kozaki oraz kopertówkę YSL. Na czarny total look tego wieczora postawiła także Julia Kamińska. Aktorka na galę przybyła w prostym golfie oraz spodniach z szerokimi nogawkami. Całość uzupełniła delikatnym makijażem z ustami podkreślonymi czerwoną pomadką.