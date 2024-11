Wystrojone gwiazdy walczą o uwagę na evencie: Agnieszka Dygant, Marieta Żukowska, Joanna Racewicz...

Dygnat już nie przypomina tamtej charakterystycznej pięknej dziewczyny, którą zapamiętałem z serialu Frania lub sympatycznej salowej z Na Dobre i na złe. Co ona za pretensje do Pana Boga miała. Przeciez była ładna - i można było rozpoznać ze to ona - teraz to wszystkie skrojone nosy. Jej nos się akurat zrobił spiczasty - na niekorzyść. Musi mieć wielkie kompleksy.