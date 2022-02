Wystrojone Ida Nowakowska i Małgorzata Tomaszewska na preselekcjach do Eurowizji. Która wypadła lepiej? (ZDJĘCIA)

Kora 16 min. temu zgłoś do moderacji 15 6 Odpowiedz

Tomaszewska mogłaby zakładać staniki bo ostatnio chodzi bez ich. Ida jest sobą a Tomaszewska zachowuje się jakby miała 15 lat, w śniadaniowce nie da się patrzeć jak rozmawia jak nastolatka a jak jest degustacja to ona ale czas próbuje. Był program w którym mówili o malinach . Zamiast skupić się na temacie to jadła jedną za drugą. Wstyd, stać ją na to aby sobie kupić. Prostackie ma zachowania.