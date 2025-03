Wystylizowany Daniel Craig spaceruje ulicami Londynu. Po wizerunku Jamesa Bonda nie ma już śladu

Daniel Craig na stałe zapisał się już w historii kina, wcielając się w kultową postać Jamesa Bonda . Choć aktor przez lata kojarzony był właśnie z wizerunkiem brytyjskiego szpiega, to w życiu prywatnym w ogóle go nie przypomina. Gwiazdor jakiś czas temu przeszedł ogromną metamorfozę, a internauci momentami nie dowierzali, że widzą na zdjęciach Craiga. 57-latek postanowił zapuścić włosy i całkowicie zmienić styl. Eleganckie garnitury zostały więc zastąpione fikuśnymi stylizacjami i awangardowym lookiem. Aktor nie boi się odważnych połączeń kolorystycznych i zabawy modą.

Mimo że Craig znany jest głównie z filmów akcji, to niedawno można go było oglądać w zupełnie nowej odsłonie. Wystąpił bowiem w produkcji "Queer", gdzie zagrał u boku Drew Starkeya. Film wywołał sporo szumu głównie z uwagi na pikantne sceny pomiędzy dwoma aktorami. "Variety" określił "Queer" jako "najbardziej prowokujący film roku", co po "Bondzie" i "Dziewczynie z tatuażem" znów dało Danielowi medialny rozgłos.