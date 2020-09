Wyszczuplona Jessica Simpson celebruje wciśnięcie pupy w dżinsy sprzed 14 lat: "Myślałam, że po tylu porodach nie będzie to możliwe" (FOTO)

Jessica Simpson zapisała się złotymi głoskami na kartach historii show biznesu, gdy przed kamerami poświęconego jej życiu reality show wyznała, że nie wie, czy tuńczyk jest rybą, czy kurczakiem. Od tamtej pamiętnej chwili minęło jednak sporo czasu, który piosenkarka przeznaczyła na rozwój osobisty i doglądanie trójki swoich pociech. Miejmy nadzieję, że udało jej się też uzupełnić rażące braki z zakresu wiedzy biologicznej.

Jakiś czas temu Jessica Simpson dodała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pochwaliła się faktem, że nadal mieści się w swoje ulubione dżinsy sprzed 14 lat. Postanowiła wykopać je z szafy z okazji swoich 40. urodzin.

Trzymałam te dżinsy od True Religion w mojej szafie przez jakieś 14 lat - nie przesadzam! Pomyślałam, że skoro są to ostatnie godziny moich lat trzydziestych, to mogę dać im drugą szansę. A tu proszę, witaj czterdziestko, miło cię poznać - podpisała zdjęcie wyraźnie odchudzona Simpson.

Zmieszczenie pupy w starych spodniach musiało być dla Jessiki nie lada przeżyciem, ponieważ kilka tygodni później piosenkarka nadal rozpływa się nad tym faktem.

Starałam się wciągnąć te gatki na siebie wiele razy. Myślałam, że moje uda po urodzeniu dzieci nigdy już nie wrócą do formy sprzed lat, ale jakoś się udało - przyznała niedawno wyraźnie dumna ze swojego wyczynu.

Pudelek gratuluje i życzy kolejnych sukcesów!

