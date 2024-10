Wytwórnia Liama Payne'a ZERWAŁA Z NIM KONTRAKT na kilka dni przed jego śmiercią

Ludzie, zacznijcie myślec. Facet pojechał do Argentyny, bo go tam wysłali, właśnie pewnie wytwórnia, żeby pojawił na koncercie Nialla. Pojawił się. Miał być kilka dni, przedłużono mi wyjazd, nie wiadomo dlaczego, jego dziewczyna wyjechała. Tego dnia było tam mnóstwo ludzi w jego pokoju, co zeznają świadkowie. Wyglądali jakby tam pracowali. Były dwie podejrzane panie. Ostatnie zdjęcie kilka chwil przed śmiercią, pokazuje go spokojnego, miłego stojącego przy windzie. Po chwili już leżał martwy na chodniku, po upadku z 40 m. I wmawia się nam, że ten spokojny, smutny typ spod winy za chwilke doslownie rozwalił tv, porozrzucał biały proszek, stracił przytomność i nieprzytomny się sam rzucił z balkonu, bo wytwórnia kontrakt zerwała, a ex oskarżyła o znęcanie. No ludzie. Przecież oni ten kontrakt zerwali, bo już wiedzieli, co ma się wydarzyć, poczytajcie o tym "sezonie" w Hollywood. Tej nocy był Hunter moon. To jest tragedia co tam się wyrabia, a wy łykacie wszystko jak pelikany. Wytwórnia zerwała umowę, żeby synowi i rodzinie nie płacić pieniędzy po śmierci muzyka. Jak dla mnie wszystko jest jasne, a robią z niego ćpuna i samobójcę. Dodam tylko, ze w wywiadzie, który niedawno wypłynął, w tv powiedział o imprezach Diddiego i że był nim przerażony. Prowadzący mu przerwał sam przestraszony, a Salma Hayek była zszokowana, że to powiedział w tv. Salma kim jest, to możecie się domyślać. Btw i to jeszcze w Argentynie się stało, gdzie jest bieda aż piszczy, korupcja i ludzie zrobią wszystko dla pieniędzy. No i wymiar sprawiedliwości nie będzie się za bardzo przejmować sprawa brytyjskiej gwiazdy popu. Co za przypadki!!! No patrzcie.