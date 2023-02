Wyzwolona gwiazda "Euforii" Barbie Ferreira pluska się radośnie w wodach Atlantyku (ZDJĘCIA)

O wyglądzie..... 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Jako naród środkowoeuropejski jesteśmy mieszanką genów, które się tu przewalały wraz z migracją i armiami przez ostatnie tysiąclecia, podobnie jak inne, ościenne, jak i też później przybyłe etnosy, jak np. Węgrzy. Nie jesteśmy osamotnioną wyspą genetyczną, ale nie jest taka źle. Wzorce medialne śrubują fałszywe wzorce. My sami jesteśmy zbyt samokrytyczni, każdy wobec siebie samego i jeszcze bardziej wobec bliźniego. Umówmy się, bieda nie sprzyja zdrowiu i urodzie. Rzadko kto ma je w pakiecie genetycznym na zawsze. Potrzeba nam więcej luzu, może nie kocich ruchów 😉, ale dystansu do przemijających trendów i napinania się z oowodu byle czego. W necie i tak hejtują. Botoksowe klony i naturalne brzydule obrywają tak samo. Często od tych samych ludzi. Facetom czasem się obrywa, ale po nas to bardziej spływa, bo gdzie indziej lokujemy swoją wartość na ogół. Reszta to wszystko lajkuje. Kompleksów nam od tego nie ubywa, ale i tak to robimy. Być może nasza historia nie predestynuje nas do bycia nie wiadomo jak wspaniałym narodem, ale nikt nam tak nie dowali jak my sami. Inne nacje z tego korzystają. Każą nam się wstydzić, jakby byli lepsi. A nie są. To tyle przemyśleń, jeśli ktoś doczytał, to spokojnego wieczoru życzę.