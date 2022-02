Barbie Ferreira z "Euforii" eksponuje swoje kształty w skąpych kostiumach podczas wakacji na Bora Bora (ZDJĘCIA)

kika19 14 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

1.Otylosc to choroba ! 2.Gadanie o tej pozyrywnosci ciala to robienie tzw.wody z mozgu !! 3.Otylosc to tez zle emocje,toksyczni ludzie przy nas ,zadbaj o relacje. 4.Otylosc to tez niedbalstwo !! i brak wiedzy jak jesc!!! 5.Otylosc to duzy problem psychologiczny,i nalezy udac sie do psychologa lub psychiatry!!!poznac siebie,zapytac siebie jak to sie stalo ze jedzenie mnie doprowadzilo do takiej nadwagi!! 6.Wiem co pisze na wlasnym przykladzie bo schudlam narazie 50 kg,zostalo mi jeszce 20 kg.