Wyzwolona Joanna Liszowska w białym garniturze eksponuje cielisty stanik. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Były czasy, gdy Joanna Liszowska zaliczała się do ścisłej czołówki najpopularniejszych rodzimych celebrytek, o co zresztą dzielnie walczyła. Naczelna lwica salonowa nie odpuszczała sobie żadnego większego eventu, co nie uchodziło uwadze kolorowej prasie - przez dłuższy moment tabloidy prześcigały się w sensacyjnych doniesieniach na jej temat. Dziś aktorka raczej nie narzeka na nadmiar pracy, ograniczając się do grania w Przyjaciółkach i występowania na deskach teatru.