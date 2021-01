Joanna Liszowska w parce podszytej NATURALNYM futrem wysiada z bentleya za milion i drałuje przez zaspy (ZDJĘCIA)

Były czasy, gdy Joanna Liszowska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów, przez co praktycznie żadna szanująca się impreza nie mogła odbyć się bez jej udziału. Z biegiem lat powszechna ciekawość życiem celebrytki zmalała, w związku z czym aktorka musiała zacząć kombinować, jak by tu przedłużyć swoje "pięć minut". W 2019 roku Liszowska rozpoczęła nieoczekiwanie karierę muzyczną, którą zwiastował singiel Into U oraz pamiętny występ na imprezie Disco pod Gwiazdami, kiedy to zaśpiewała hit Zdzisławy Sośnickiej Aleja gwiazd . Niestety, jej wykon został wtedy określony przez widzów mianem "porażki".