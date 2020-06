Wyzwolona Kasia Warnke reklamuje PREZERWATYWY na Instagramie. "Chyba dobrze mieć FAJNE GUMKI?"

Choć Kasia Warnke zyskała największą popularność dzięki graniu w wątpliwej jakości filmach Patryka Vegi, to może pochwalić się sporym dorobkiem aktorskim. Zanim stała się pełnoprawną celebrytką, była obsadzana w sztukach najbardziej cenionych reżyserów teatralnych w Polsce. Obecnie Kasia stara się lawirować między wizerunkiem lwicy salonowej pozującej wdzięcznie na ściankach i ekscentrycznej artystki. Prawdziwie wyzwolonej artystki, ponieważ gwiazda równie chętnie co o sztuce, rozmawia o seksie. Wielokrotnie pozowała też do rozbieranych sesji.

Ciąża oraz opieka nad noworodkiem wcale nie zmieniły frywolnej Warnke. Gdy wiele młodych mam ochoczo promowałoby na Instagramie kremy na rozstępy lub kaszki dla dzieci, ona reklamuje... prezerwatywy.

Kasia pokazała "łóżkowe selfie" z Piotrem Stramowskim i (nie tak znowu) subtelnie zalokowała na fotce paczkę prezerwatyw.

Bez owijania w bawełnę? A może trochę jedwabiu? Kocham ten temat, szczególnie z moim mężem, kiedy mamy w końcu chwilę dla siebie... A więc: "Let’s talk about sex". W Dzień Seksu zróbmy sobie coś miłego. Poczujmy się przy sobie bezpieczni, pogadajmy o tym, co dla nas jest ważne, co lubimy, o czym marzymy... Taka moja propozycja. Co Wy na to? - napisała zalotnie Kasia.

Wolę bez - napisał jeden z fanów.

Rozumiem! Ale jak się z kimś zaczyna, to lepiej Z - odpowiedziała rozsądna Kasia.

Kto tam lubi w gumkach. Chyba tylko kobietom nie robi różnicy - dodał inny internauta.

Robi. Ale jeśli wybiera się taki model antykoncepcji, bo jest się singlem, bo nie można przyjmować tabletek antykoncepcyjnych, to chyba dobrze mieć fajne gumki? Dobrze dbać nie tylko o komfort, ale i o zdrowie, o siebie i o partnera, co? - pouczyła go Warnke.

Nie każdy chce się truć hormonami... - przyznała jej rację jedna z fanek.

Ja nie daję rady - wyznała gwiazda.

Pojawiło się też pytanie, czy Warnke i Stramowski nie planują już więcej dzieci. Aktorka skomentowała to lakonicznie, zamieszczając emoji: 😅.