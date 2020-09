Wzburzona Martyna Wojciechowska szczerze o sytuacji w Polsce: "Może odbierzemy kobietom prawo do noszenia spodni?"

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 14 Odpowiedz

Ja akurat ja rozumiem, bo caly czas mysla jak ograniczyc prawa kobiet do decydowania o sobie, co jakis czas sa nowe chore ponysly jakis osob, prawa do zawierania zwiazkow partnerskich tez nie ma, jednym slowem wszystkie postepowe pomysly sa odrzucane a sa w innych krajach i nikt nie narzeka, przestancie o tej Francji bo tam akurat co jak co ale jest prawo do decydowania o sobie kobiet, zwiazki partnerskie, in vitro tez sa i tak powinno byc