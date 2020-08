Wzburzona Tess Holliday oznajmia: "Społeczeństwo NIENAWIDZI grubych ludzi"

Grubasek 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

O mój boże...no rozumiem, że chciała bronić swojego ale znając plusy i minusy swojego ciała powinna wiedziec co ubiera szczególnie jeżeli jest to sukienka w truskawki na wystawna galę do tego odcinana pod biustem i bufiasta gdzie poszerza się trzykrotnie. Sama nie należę do chudych osób ale emanowanie otyłością na prawo i lewo nie jest zdrowe i w żaden sposób nie powinno być łączone z body positivity czy innymi ruchami tego typu. Otyłość to otyłość i niestety takie osoby jak ta pani ukazują osoby z nadwagą jako leniwe i zadufane w sobie o wysokim mniemaniu i uczuciu, że każdy powinien ich oklaskiwać. Pochwała nie osoby otyłej na każdym kroku to tak jakby nagradzać alkoholika, że pije bo przecież on nie widzi w tym problemu. Pozostaje mieć nadzieję, że "modelce" zejdzie ciśnienie i zauważy to jak naprawdę wygląda, a nie szuka winy w ładnych dziewczynach.