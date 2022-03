Wzruszona Joanna Opozda chwali się postępami w rozwoju Vincenta: "ZACZYNA GAWORZYĆ"

Wyszło bowiem na jaw, że mąż Joanny, Antek Królikowski, zdradzał ją jeszcze przed narodzinami ich dziecka i odszedł do kochanki. Nie zreflektował się nawet po narodzinach małego Vincenta i dalej baluje, poczas gdy Joanna ma na głowie kolejne zmartwienia.

Nie tak dawno aktorka poinformowała, że Vincent poważnie zachorował i konieczna była hospitalizacja. Od wielu dni Joanna z synkiem przebywają w szpitalu. W tym czasie Królikowski zdążył już m.in. pojechać na urlop i na mecz do Chorzowa.

Opozda od czasu do czasu wstawia na Instastories relacje ze szpitala. Ostatnio przekazała, że chłopczyk jest na antybiotykach i ma się trochę lepiej.

"Gaworzenie to kolejny, po krzyku i głużeniu, etap rozwoju mowy u dziecka. Zanim dziecko powie do ciebie "mamo", usłyszysz, jak nazywa cię a-gu lub pa-ba (...)". Aguuuu - to słyszę dość często - napisała dumna mama.