Wzruszona Joanna Opozda relacjonuje PIERWSZE KROKI Viniego: "Mamie udało się złapać jeden z tych CUDOWNYCH MOMENTÓW" (WIDEO)

Dedukcja 37 min. temu zgłoś do moderacji 183 56 Odpowiedz

Opozda jest wspaniała matka i inspiracja przypomnijcie może jej zdjęcia jak sama zapłakana i zdradzona wychodzi ze szpitala, Antek w tym czasie robił swoje urodziny na których jego zadwolona rodzinka z matka na czele i kochanka śpiewały mu 100 lat a Opozda zapłakana sama z brzuchem.. karma to s.. Antek myślał ze zbuduje szczęście na nieszczęściu Asi i dziecka bo całe życie mu się udawało, Ale ile można? Z dobrego źródła powiem wam tyle ze Antek dalej się śmieje i wyzywa Opozde od „diabłów” ze to ona niby ten donos złożyła. A to nie ona. Policja nie pojedzie stanąć pod domem od animowego zgłoszenia, a żeby pojechała na miejsce trzeba sie przedstawić i powiedzieć ze jest się pewnym na 100% i ze sie np widziało jak palił. Opozda nie mogła tego donosu złożyć bo nie mogła okłamać policję ze była z nim w domu i widziala. Wiec albo to była cwana kochanka albo to życzliwy znajomy.