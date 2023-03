"You Can Dance - Nowa generacja". Znamy ZWYCIĘZCĘ 2. edycji show TVP!

Program "You Can Dance - Nowa generacja" jakiś czas temu powrócił na antenę TVP. Reaktywacja słynnego formatu dała szansę młodym tancerzom, aby pokazać swój talent przez jury i zawalczyć o główną nagrodę. Na podium 1. edycji stanęła Karolina Olszewska i zyskała w ten sposób tytuł Najlepszego Tancerza Nowej Generacji i 100 tysięcy złotych.

"You Can Dance - Nowa generacja". To oni walczyli o wygraną w 2. edycji show

Podobnie jak w poprzednim sezonie, w tym również publiczny nadawca dał szansę nastoletnim tancerzom, którzy zachwycili jury i widzów. Za stołem tym razem zasiedli Ida Nowakowska, Katarzyna Cichopek i Agustin Egurrola, który oceniał uczestników także w poprzedniej edycji. Wówczas towarzyszyli mu Klaudia Antos oraz Michał Kostrzewski, prywatnie brat gwiazdy TVN Małgorzaty Rozenek.

Przez ostatnie tygodnie widzowie mogli obserwować, jak uczestnicy walczą o kwalifikację do finałowej czwórki. Ostatecznie do tej stawki załapali się 13-letni Mateusz Rola, 13-letnia Tatiana Gutowska, 11-letni Tadeusz Pięta oraz 13-letnia Wiktoria Nakielska. TVP zadbało też o to, aby ostatni odcinek serii minął widzom z przytupem, dlatego na scenie zaprezentowali się również Roksana Węgiel i Marina Łuczenko.

"You Can Dance - Nowa generacja" - finał. Wiemy, kto wygrał 2. edycję

Piątkowego wieczoru w końcu wszystko stało się jasne. Po występach uczestników i zaproszonych gości ogłoszono werdykt, który z pewnością odmieni życie jednego z młodych tancerzy. Po tygodniach zmagań w programie przekazano, że tym razem na podium stanęła Wiktoria Nakielska!

Komu kibicowaliście?

