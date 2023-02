Katarzyna Cichopek odsłania łydkę na planie "You Can Dance". Agustin Egurrola i Ida Nowakowska też starali się wypaść "młodzieżowo" (ZDJĘCIA)

Zaproszona niedawno do studia TVP ekspertka oznajmiła przed setkami tysięcy widzów, że Katarzyna Cichopek jest posiadaczką "najpiękniejszych stóp", a do tego nie musi się martwić o wystąpienie u niej "koślawego palucha". Z taką rekomendacją nie ulega wątpliwości, że to właśnie ukochana Macieja Kurzajewskiego jest najwłaściwszą osobą do osądzania młodych talentów w drugim sezonie You Can Dance - Nowa Generacja. Na planie najnowszego odcinka celebrytka co prawda wyjątkowo zakryła swe jedwabiście gładkie pięty, za co pokazała inne partie ciała.