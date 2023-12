Young Leosia i Kacper Błoński SĄ PARĄ! Raperka wrzuciła wyjątkowe zdjęcie. "Detektywi z TikToka nigdy się nie mylą"

Young Leosia to obecnie jedna z najpopularniejszych rodzimych raperek. Młoda artystka pierwsze kroki w branży stawiała jako DJ-ka i protegowana Żabsona, rozgrzewając publikę przed koncertami rapera. Choć Sara Sudoł (bo tak brzmi nazwisko Młodej Leokadii) debiutanckie single wypuściła w 2020 roku, dopiero wydanym rok później utworem "Szklanki" zaznaczyła swoją obecność na rodzimej scenie. Dziś najbardziej znany singiel Leosi ma już ponad 41 mln wyświetleń an YouTube, a raperka może się pochwalić sporym gronem fanów. Young Leosia wciąż nagrywa i koncertuje, zarządza także własną wytwórnią muzyczną, dzięki której wypromowała już swoją pierwszą podopieczną, młodą raperką o pseudonimie Bambi.

Young Leosia pokazała ukochanego! To znany influencer

Wygląda na to, że internautom spekulującym na temat związku Young Leosi i Błońskiego można jedynie pogratulować intuicji. W sobotę raperka oficjalnie potwierdziła bowiem, że ona i youtuber faktycznie są parą.

Młoda Leokadia opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym widać, jak trzyma Błońskiego w objęciach i czule go całuje. Raperka opatrzyła zdjęcie jedynie emotikoną czerwonego serca, nie pozostawiając tym samym wątpliwości co do natury jej relacji z influencerem. Pod zdjęciem opublikowanym przez Young Leosię pojawiło się wiele gratulacji oraz komentarzy internautów, którzy nie kryli zaskoczenia widokiem wymieniającej czułości pary.