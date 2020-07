Naya Rivera nie żyje. Miała 33 lata

Ysia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

Lubiłam Glee, do tej pory wracam do piosenek z serialu. Mam rocznego synka i nie wyobrażam sobie go osierocić w tak młodym wieku, nie widzieć, jak dorasta. Mamy jedno życie, nie wiadomo kiedy przyjdzie koniec