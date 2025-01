Za kulisami Gali Mistrzów Sportu

zgłoś do moderacji

Cieślak tragicznie wygląda upodabnia się do 30 lat starszego mężczyzny ,zmieniła się w ogóle rola ona mu matkując podaje mu płaszcz zamiast on jej. To jest przytłaczające ,poniżające kobiety. Rozumiem gdyby był w jej wieku lub trochę starszy i chory mogłaby mu pomóc w danej chwili, ale w takiej sytuacji niech Pan weźmie się za siebie ,odchudzi i traktuje kobietę jak powinno się traktować .Ona się poniża