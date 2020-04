Zaangażowana Anna Lewandowska porusza temat PRZEMOCY DOMOWEJ: "Reagujmy na to, co za ścianą"

Monika 26 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

My z mężem po Ślubie, tak się kłóciliśmy ze masakra. Przed Ślubem 6 lat pięknie ładnie po Ślubie od razu kłótnie, wyzwiska, czego nie było przed Ślubem, trwało to z 3 miesiące, zaczęliśmy się dogadywać jakoś.. Jest lepiej, nie wiem co nam odbiło. Mamy takie same charaktery ja zawzięta, on zawzięty, ehh czemu dopiero po Ślubie się człowieka od razu poznaje, ja nie wiem