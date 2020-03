Anna Lewandowska radzi, jak przetrwać "narodową kwarantannę": "Zostać w domu, trenować w domu, gotować w domu i spędzać czas wspólnie"

Trwająca od kilku tygodni pandemia koronawirusa przewróciła życie większości ludzi do góry nogami. Rządy kolejnych krajów apelują do obywateli o pozostawanie w domach i unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi.

Wszyscy ruszyli do sklepów zaopatrzyć się w suche produkty. Tak samo my zrobiliśmy. Tylko chodzi o mądre wybory. To jest przerażające, że powinniśmy się teraz skupić na wzmocnieniu naszego układu odpornościowego, a z półek najczęściej znikają konserwy czy też fast foody typu pizza. Ja bym tu apelowała, żeby pomyśleć, żebyśmy w dalszym ciągu wybierali te zdrowe produkty. Ja też ruszyłam z akcją gotowanie w domu. Na przykład my dzisiaj na śniadanie w domu jedliśmy jaglankę z kurkumą. Można potraktować ten czas jako wyzwanie i zacząć treningi. Wystarczy kawałek podłogi i 15 minut. Można trenować z dziećmi. My też tak robimy. Klara uczestniczy w każdym naszym treningu - pochwaliła się trenerka.