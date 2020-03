Maffashion "tłumaczy się" z wyjścia po patelnię: "Chcieliśmy sobie zrobić grilla na tarasie"

VickyCristina 34 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

To jest teraz CZAS CELEBRYTÓW. Jak nie Maff i jej chwalenie się z wychodzenia po mega potrzebną patelnię, bo he he he nikt w domu nie umie gotować, to Maria Konarowska, uzewnętrzniająca się na instagramie i twierdząca, że w sumie to i to wszystko ma jakiś sens, bo ziemia znów ma czym oddychać i powietrze jest czystsze, do tego jeszcze Marina Szczęsny, która wstawia śmieszne żarty do internetu, jak to wystarczy wejść do sklepu i powiedzieć buongiorno, żeby zrobiło się pusto. Przykładów jest więcej. A w tym wszystkim nie chodzi o to, że ludzie mają pospinany tyłki i nie potrafią się śmiać z samych siebie. Tu po prostu chodzi o to, że jedni - celebryci w zamkniętych złotych klatkach, mają czelność komentować ten trudny czas w sposób w jaki to właśnie robią, a inni - muszą albo #stayhome albo zapieprzać do pracy, martwiąc się o swoich bliskich - rodzinę i przyjaciół. Dlatego radziłabym wszystkich celebrytom #shutup.