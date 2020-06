Zaangażowany Michał Szpak w sukience wspiera społeczność LGBT nowym utworem: "Ten projekt będzie wsparciem dla wolności" (FOTO)

Michał Szpak bez wątpienia należy do grona najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu. Ekscentryczny wokalista zaistniał dzięki udziałowi w programie X Factor i szybko zadomowił się na gwiazdorskim podwórku.

Nie jest tajemnicą, że Michał Szpak od zawsze potrafił zwrócić na siebie uwagę mediów. Oprócz imponującej barwy głosu piosenkarz znany jest również ze swojego odważnego stylu bycia i niezaprzeczalnej charyzmy.

Niedawno wokalista postanowił dołączyć do dyskusji na temat praw mniejszości seksualnych w Polsce. 29-latek we współpracy z Barbarą Wrońską nagrał utwór Zanim, który zasilił specjalną składankę Music 4 Queers & Queens. Dwupłytowe muzyczne wydawnictwo, stworzone przez wytwórnię Kayax oraz Paradę Równości, ma stanowić wyraz poparcia dla społeczności LGBT.

Michał nie ukrywa, że zaangażowanie w projekt wspierający wolność i równość jest dla niego szczególnie istotne.

Żyjemy w jednym z najbardziej homofobicznych krajów w Europie, podczas gdy inne państwa uznają równość wszystkich niezależnie od rasy, wyznania, orientacji czy przynależności do jakiejkolwiek grupy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie wsparciem dla wolności. To jest niezwykle ciekawa sytuacja i dowód na to, że jeśli się tylko chce i jest się zdecydowanym, to nie ma rzeczy niemożliwych - napisał przy okazji publikacji utworu w serwisie YouTube.

Nieco więcej o utworze Zanim w udostępnionym pod nagraniem wpisie opowiedziała autorka muzyki i tekstu, Barbara Wrońska.

Od słowa do słowa rodzi się nienawiść. Jestem przerażona tym zjawiskiem, tym, że nie dajemy sobie prawa do życia i bycia w taki sposób, w jaki chcemy. Jako osoba, która jest przeciwko agresji, wywyższaniu się, dyskryminacji, rasizmowi i homofobii - napisałam o tym piosenkę. Utwór porusza kwestię tego, że ludzie niszczą się nawzajem, na oślep uderzając we wszystko, co czułe. Nie biorą pod uwagę tego, że łamią komuś życie. To tyczy się krytykowania czyjejś osobowości, sposobu bycia, twórczości, życia - każdej właściwie sfery - czytamy w jej wpisie.

Wokalistka zdradziła również, że współpraca ze Szpakiem nie była kwestią przypadku.

Do współpracy zaprosiłam Michała Szpaka, który bardzo często pada ofiarą takich zachowań. Choć jesteśmy stylistycznie różni, to czujemy to samo, a nasze światy się przeniknęły. To jest moja i Michała Parada Równości - ogłosiła.

Wspólny utwór Szpaka i Barbary Wrońskiej właśnie zadebiutował w sieci. Michał postanowił zachęcić fanów do zapoznania się z utworem i opublikował na Instagramie serię zdjęć wykonanych podczas pracy nad wideoklipem. Znany ze swojego ekstrawaganckiego stylu piosenkarz i tym razem nie zawiódł w kwestii stylizacji i zaprezentował się światu w śnieżnobiałej sukience.

Fani Szpaka nie kryli swojego zachwytu opublikowanymi na jego profilu czarno-białymi fotografiami.

Cudowna i odważna sesja. Gratulacje - napisała jedna z użytkowniczek.

Wspaniała piosenka i piękny przekaz - chwaliła nowy utwór Michała kolejna internautka.

Lady Gaga. Taką sukienkę bym chciała - dodała inna obserwatorka.