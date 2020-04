13-letni Michał Szpak snuje plany o wielkiej karierze w pierwszym wywiadzie (WIDEO)

Nie jest tajemnicą, że Michał Szpak należy do grona najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu. Ekscentryczny wokalista zaistniał w mediach jako finalista pierwszej edycji wokalnego talent show X Factor i szybko odnalazł się na rodzimym gwiazdorskim podwórku.

Dziś Szpak ma na koncie występ w Konkursie Piosenki Eurowizji oraz udział w wielu popularnych programach rozrywkowych, takich jak Taniec z gwiazdami czy Agent Gwiazdy. Widzowie mogą go również oglądać w roli jurora The Voice of Poland.