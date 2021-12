"Zabawna" Sandra Kubicka wygina się w fotelu jurora i słodzi Baronowi: "Każdego dnia jestem dumna" (FOTO)

Anna 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Kochani, pomóżcie. Zostałam oszukana przez kuriera DPD. Dostałam dzisiaj rano E-Mail od DPD, że paczka zostanie doręczona dzisiaj między 16:48 a 17:48. Byłam cały dzień w domu (od 01.12 jestem z potwierdzoną koroną w kwarantannie, więc serio mam swoją bazę w salonie i nigdzie nie wychodzę). Kuriera nie było, a co ciekawe dostałam E-Mail, że paczka została dostarczona o 16:53. Nikt nawet nie dzwonił do drzwi. Cały tydzień kurierzy przywozili paczki, ja im przez zamknięte drzwi mówiłam, że jestem w kwarantannie i żeby zostawili przed drzwiami. A dzisiaj jestem pewna, że nikogo nie było. W mejlu od DPD jest zaznaczone, że paczka zostawiona u jakiegoś Olimanna. Problem w tym, że u nas w wiosce nikt taki nie mieszka. Mieszkam w Niemczech i tutaj niestety nie dostaje się numeru do kuriera. Paczka nie mogła się tak po prostu zawieruszyć bo nie jest mała, waży ok. 15kg i w niej jest cały zestaw do stand up paddle , razem z wiosłem i pompką... wartość paczki 400 euro. Już zgłosiłam reklamację przez formularz do DPD. Mogę tez zgłosić przywłaszczenie na policji?