Sandra Kubicka udekorowała mieszkanie na święta z Baronem: "Czuję tyle szczęścia" (ZDJĘCIA)

Olga 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie chcę być nie miła, ale tak naprawdę oni sami podlegają pod publiczny lincz jeżeli pokazują tego typu informacje które są raczej prywatne.. czy tylko ja mam wrażenie że Ci wszyscy celebryci wszystko robią na pokaz są z ludźmi na pokaz kupują wszystko na pokaz, koniecznie chcę pochwalić się wszystkim co kupują? A potem dziwia się że ludzie i hejtują... Przecież są celebryci przeważnie w USA którzy nie mają Instagrama a którzy nie pokazują swojego życia w ten sposób nie wypowiadają się na temat prywaty, i wiecie co ? Jakoś hejtu nie mają.. Mam wrazenie ,że w Polsce jest trend -im więcej pokażesz na Instagramie im więcej prywatnych rzeczy wyleczysz na światło dzienne tym automatycznie będziesz zarabiać więcej pieniędzy. Jeżeli chodzi o Sandra to zawsze dziwiło mnie to że ona z całym światem musiała się podzielić swoim związkiem, wypisywanie takich rzeczy (jak powyżej ) jest głupie,infantylne.. a ona potem dziwi się że ludzie traktują ją właśnie w ten sposób? No ciekawe..