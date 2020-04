Zabezpieczony przed koronawirusem Piotr Stramowski przekazuje szpitalowi ochronne maseczki, po czym starannie dezynfekuje dłonie

Pandemia koronawirusa całkowicie odmieniła codzienność Polaków. W obliczu stale rosnącej liczby zarażonych rząd nieustannie wprowadza kolejne obostrzenia względem obywateli, a także lokali handlowych i usługowych. Władze regularnie apelują również o przestrzeganie zasad higieny oraz ograniczenie wyjść z domu do absolutnego minimum.

Na temat koronawirusa często wypowiadają się gwiazdy polskiego show biznesu. Celebryci chętnie wykorzystują swoją popularność i za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęcają fanów do przestrzegania zasad kwarantanny oraz zachowania niezbędnych środków ostrożności. Niektórzy decydują się również na czynne wsparcie służb walczących z szerzącą się epidemią.

Polską służbę zdrowia postanowił wspomóc również Piotr Stramowski. Niedawno aktor wybrał się do jednego z warszawskich szpitali, aby przekazać jej pracownikom kilka kartonów ochronnych maseczek. Na drodze do placówki Stramowskiego nie ominęły drobne problemy logistyczne, ostatecznie jednak udało mu się donieść stertę pudeł pod same drzwi szpitala.