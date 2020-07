Zabiegana Anna Lewandowska z małą Laurą na rękach cieszy się wolną chwilą na ploteczkach z Zosią Ślotałą (ZDJĘCIA)

Od tamtej pory na Instagramie "Lewej" nieustannie czytamy o jej powrocie do formy po ciąży. Niektóre internautki zarzuciły nawet trenerce manipulowanie przy zdjęciach z Instagrama, twierdząc, że na tych zrobionych przez paparazzi wygląda zupełnie inaczej.

Ania Lewandowska o samopoczuciu po porodzie

Z powodu pandemii Lewandowska dawno nie pojawiała się publicznie. Kwarantannę spędzała tam, gdzie mieszka na co dzień, czyli w Monachium. Ostatnio jednak granice ponownie zostały otwarte i Anna mogła wreszcie odwiedzić Polskę. Najpierw pokazała się w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała między innymi o tym, jak trudno jej wrócić do formy po drugiej ciąży.

Teraz trenerka postanowiła nadrobić towarzyskie zaległości. Ostatnio wybrała się do kawiarni z Zosią Ślotałą, która regularnie jeździ na obozy treningowe "by Ann". Z pewnością celebrytki mają wiele tematów do rozmów, bo Ślotała także jest mamą dwójki dzieci. Na spotkanie "Lewa" zabrała ze sobą córeczkę.