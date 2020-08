Julia Wieniawa u fryzjera zamawia lunch

Jak na jedną z najbardziej zapracowanych celebrytek w branży przystało, Wieniawie do perfekcji udało się opanować sztukę wielozadaniowości. Żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, w niedzielę aktorka zamówiła jedzenie z jednej z pobliskich restauracji do salonu fryzjerskiego, gdzie akurat robiła się na bóstwo. Tego dnia znana z dbałości o swój "perfekcyjny" wizerunek warszawianka zdecydowała się na strojny zestaw Versace składający się z obszernej koszuli i króciutkich szortów, do którego dobrała masywne senakersy Fila i beżową torebkę. Wisienką na torcie były gwiazdorskie okulary.