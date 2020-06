lara gessler

Ona 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Uwazam, ze z tym koronawirusem to jest medialna nagonka. Nie neguję tego, ze ludzie umierają, ale należy wziąć pod uwagę, kim sa ofiary śmiertelne. Ja, moj maz i 90% korpo, w ktorym pracuje byliśmy pozytywni. Osobiście mialam 2 dni gorączki okolo 38 stopni, maz byl bezobjawowy. poszlismy na izolację i git. Ludzie z pracy gdyby nie wynik, nawet nie wiedzieliby, ze mieli wirusa. Jesli jakas babcia umrze, to ja rozumiem ze smutno, ale te osoby maja po 90 lat, swoje juz przeżyli. Denerwuje mnie fakt, ze ciagle sie mówi o pandemii, kaze w domu siedzieć, jakis dystans, zero spotkań. Nie traktujmy wirusa jakby to byla jakas apokalipsa. To jest po prostu selekcja naturalna. Takie zycie i tyle. Pozdro !