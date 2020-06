Ciężarna Lara Gessler szczerze o macierzyństwie: "Wiadomo, że nie chcemy popełnić błędów NASZYCH RODZICÓW"

Anna 14 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Nie rozumiem zainteresowania jej osobą, jest znana z tego że jest córką Magdy Gessler. Sama nic nie osiągnęła. Co to kogo obchodzi co ona myśli? Czyli zwykle Kowalskie w ciąży też powinni zacząć zapraszać do programów tv bo niczym się nie różnią od niej.