Lara Gessler narzeka na "dziwną" Warszawę: "Ludzie się zachowują, jakby chcieli być na kwarantannie i być w pracy"

Na czas pandemii Lara i jej partner, Piotr Szeląg , wyjechali na wieś, gdzie "korzystają z uroków przyrody, chodzą na długie spacery do lasu, a wieczorami palą ogniska, "przy których Piotr gra na gitarze". Kilka tygodni poza Warszawą najwyraźniej wystarczyło, żeby celebrytka zapomniała, jak żyje się w stolicy. W najnowszych relacjach na InstaStories narzeka, że wybrała się na chwilę do Warszawy, ale "była przerażona".

Ale jest to trochę przerażające , bo tempo jest takie, jakby się w sumie nic nie działo praktycznie, są normalnie korki w Warszawie. No więc, ja się boję i my na razie tu siedzimy , taki jest plan - powiedziała Lara.

To znaczy, żeby nie było, nie dziwi mnie to bardzo w takim sensie, że sama nie siedzę w 30-metrowym mieszkaniu z całą rodziną, tylko jestem na wsi, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Jak jest taka pogoda i ludzie już mają dość kiszenia się na kupie, to też się nie dziwię, bo to jest hardcore - oceniła.